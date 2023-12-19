Botsvana'da açlıktan ölen filler

Botsvana'nın kuzeybatısındaki Khwai bölgesinde son üç ay içinde açlıktan ölen fil sayısının tespit edilemediği belirtildi. Bölgedeki fillerin vücut kondisyonunun düşük olması ve ayaklarının şişmesi, yetersiz beslenme ve iklim değişikliği nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşandığını gösteriyor.

GABORONE, 19 Aralık (Xinhua) -- Botsvana'da ülkenin yoğun fauna bölgesi olan kuzeybatı kesiminde son üç ay içinde henüz tam olarak tespit edilemeyen sayıda filin açlıktan öldüğü iddia edildi.

Botsvana Yaban Hayatı ve Milli Parklar Departmanı'nda bölgesel yaban hayatı koordinatörü olarak görev yapan Dimakatso Ntshebe, Pazartesi günü Xinhua'ya verdiği demeçte, Botsvana'nın kuzeybatısındaki Khwai bölgesinde çok sayıda filin ölmesine ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Ntshebe, bölgede ölü bulunan birkaç filin üzerinde yapılan ilk incelemelerde, bu büyük memelilerin ölmeden önce ayaklarının şiştiği ve gözle görülür yaraları bulunduğunun ortaya çıktığını söyledi.

"Ölen fillerin vücut kondisyonu ortalamanın altında olup yetersiz beslenmeye işaret ediyor" diyen Ntshebe, amansız iklim değişikliği nedeniyle devam etmekte olan sıcak hava dalgalarının bölgede yiyecek sıkıntısı yarattığını sözlerine ekledi.

Fil ölümlerinin kuraklık ve doğal nedenlerle ilişkilendirilebileceğini belirten Ntshebe, fillerin yiyecek ve su aramak için uzun mesafeler kat ettiklerini ve bu nedenle ayaklarının şiştiğini kaydetti.

Ntshebe, fillerin ölümünün gerçek nedenini belirlemek üzere incelemelerin devam ettiğini söyledi.

Botsvana Meteoroloji Servisi'nde kıdemli meteorolog olan Samuel Ramatonto, Pazartesi günü yaptığı açıklamada bu Güney Afrika ülkesinin aşırı sıcak hava şartlarına maruz kaldığını söyledi.

Ramatonto, "Yağmurlar bu yıl çok geç geldi, bu nedenle ülkenin çoğu yerinde hayvanlar için yiyecek ve su yetersiz" dedi. Yağmurların ancak Aralık ayı ortalarında yağmaya başladığını belirten Ramatonto, yağış seviyelerinin halen çok düşük olduğunu da sözlerine ekledi.