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Botları su alan göçmenler kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Botları su alan göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için yola çıkan düzensiz göçmenlerin botları su almaya başlayınca Sahil Güvenlikten yardım istediler.

DALAMAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için yola çıkan düzensiz göçmenlerin botları su almaya başlayınca Sahil Güvenlikten yardım istediler.

Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde bindikleri lastik botun su alması sonrası ölüm tehlikesi yaşayan ve içinde 35 düzensiz göçmen bulunan grup Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu lastik bot içindeki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Muğla ili Marmaris ilçesi açıklarında ise lastik bot ile Yunan adalarına gitmek için yola çıkan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl - Mete Sönmez/İHA)

Botları su alan göçmenler kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yunanistan, Dalaman, Muğla, su, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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