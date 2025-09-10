BOTAŞ ve SEFE Arasında Doğal Gaz Anlaşması İmzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Alman kamu enerji şirketi SEFE arasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini kapsayan anlaşma imzalandığını bildirdi.

Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

BOTAŞ ile SEFE arasında yıllık 600 milyon metreküp LNG tedarikini kapsayan 3 yıllık bir anlaşmaya imza attıklarını belirten Bayraktar, "Toplamda 1,8 milyar metreküplük LNG arzını kapsayan bu anlaşma, doğal gaz temininde sürdürülebilir ve güçlü bir altyapı oluşturma hedefimizin yanında ticari fırsatların da birlikte değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.