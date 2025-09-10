Haberler

BOTAŞ ve SEFE Arasında Doğal Gaz Anlaşması İmzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Alman enerji şirketi SEFE arasında sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikini kapsayan yıllık 600 milyon metreküp LNG anlaşması imzalandığını duyurdu.

Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

BOTAŞ ile SEFE arasında yıllık 600 milyon metreküp LNG tedarikini kapsayan 3 yıllık bir anlaşmaya imza attıklarını belirten Bayraktar, "Toplamda 1,8 milyar metreküplük LNG arzını kapsayan bu anlaşma, doğal gaz temininde sürdürülebilir ve güçlü bir altyapı oluşturma hedefimizin yanında ticari fırsatların da birlikte değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
