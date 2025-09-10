Haberler

BOTAŞ ve Hartree Arasında LNG Tedarik Anlaşması İmzalandı

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile enerji şirketi Hartree arasında 600 milyon metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikine yönelik işbirliği anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Gastech 2025 Forumu kapsamında temaslarını sürdürdüklerini belirten Bayraktar, "Milli şirketimiz BOTAŞ ile Hartree arasında toplam 600 milyon metreküp hacminde ve 2 yıla yayılan LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attık." ifadesini kullandı.

Bayraktar, anlaşmanın, Türkiye'nin çok kaynaklı, esnek ve güvenli enerji yapısına önemli katkılar sunmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Haberler.com
