BOTAŞ ve ENI Arasında Yeni LNG Anlaşması İmzalandı

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile ENI arasında yıllık 500 milyon metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini içeren üç yıllık yeni bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Gastech 2025 marjında ENI'nin üst yöneticisi (CEO) Claudio Descalzi ile görüştüklerini belirten Bayraktar, "Görüşme sonrası BOTAŞ ile ENI arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak ve yıllık 500 milyon metreküp LNG tedarikini içeren yeni bir anlaşmaya imza attık. Toplamda 1,5 milyar metreküplük LNG alımıyla mevsimsel arz-talep dengemize esneklik kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
