BOTAŞ ve Cheniere Arasında 1,2 Milyar Metreküplük LNG Anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile ABD'li LNG üreticisi Cheniere arasında imzalanan 1,2 milyar metreküplük LNG tedarik anlaşmasını duyurdu. Bu işbirliği, LNG stratejisini güçlendirecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile ABD'li LNG üreticisi Cheniere LNG tedarikini kapsayan bir anlaşma imzalandığını bildirdi.

Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

BOTAŞ ile ABD'li LNG üreticisi Cheniere arasında 1,2 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attıklarını kaydeden Bayraktar, "Bu işbirliği, orta vadeli LNG stratejimiz çerçevesinde portföy çeşitliliğini artırırken, piyasa odaklı, esnek ve ticareti önceleyen yeni iş modellerinin gelişimine de katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
