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BOTAŞ Şantiyesindeki İşçiler Maaşlarını Alamayarak Eylem Yaptı

BOTAŞ Şantiyesindeki İşçiler Maaşlarını Alamayarak Eylem Yaptı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde BOTAŞ'ın yüklenici firmalarında iş akitleri feshedilen işçiler, 3 aydır maaş ödemeleri alınamadığı gerekçesiyle eylem düzenledi. İşçiler, hakları olan maaş ve tazminatlarını talep etti.

BOTAŞ şantiyesinde maaş krizi, maaşları için şantiyeye gelen işçiler eylem yaptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir süre önce BOTAŞ'ın yüklenici firmalarında iş akitleri feshedilen işçiler, 3 aydır maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlıcuma bölgesindeki BOTAŞ'ın şantiyesinde iki yüklenici firmasında çalışan 120 kadar işçi, yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle duruma tepki gösterdi. Ramazan Bayramı'nın ardından iş akitlerinin feshedildiğini ifade eden işçiler, maaşlarının ve tazminatlarının ise ödenmediğini belirttiler.

Şantiyeye gelerek maaşlarını isteyen işçiler, yüklenici firmanın ödemelerini yapmasını ve haklarının verilmesini talep etti. Aracını sattığını ifade eden Rıdvan Karahan, "Ocak, Şubat maaşları duruyor. Mayıs ayına girdik, tazminatımızı bile alamadık. Mecbur kaldım arabamı sattım" diye konuştu.

İşçilerden Temel Çetin "Bütün millet mağdur, telefonla arıyorsun. Muhatap bulamıyorsun. Sürekli arıyoruz diye telefon numaralarımız engellenmiş" diye tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEYNEP KOÇ - Güncel
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