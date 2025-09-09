BOTAŞ ile Oman LNG Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Oman LNG arasında işbirliği anlaşması imzalandığını bildirdi.

Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

"Milano'da, milli şirketimiz BOTAŞ ile Oman LNG arasında iş birliğimizi derinleştirecek yeni bir anlaşma imzaladık. Stratejik İş Birliği Anlaşması ile Umman'daki LNG üretim kapasitesinin artırılması, FSRU ve LNG taşıma gemileriyle iş birliklerinin geliştirilmesi ve ilave LNG alım seçeneklerinin değerlendirilmesi hedefleniyor." ifadelerini kullanan Bayraktar, bu adımın, temmuzda Umman'da imzalanan Enerji Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın somut bir yansıması olduğunu belirtti.

Bayraktar, anlaşmanın iki ülkeye de hayırlı olması temennisinde bulundu.