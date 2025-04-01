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Boston'da Kamyon Yayalara Çarptı: 6 Yaralı

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ABD'nin Boston kentinde bir kamyonun kaldırıma çıkması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olayın kaza olduğu düşünülüyor.

NEW ABD'nin Boston kentinde, bir kamyonun kaldırıma çıkması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Boston Polis Departmanı tarafından sosyal medyadan olay hakkında paylaşım yapıldı.

Paylaşıma göre, nakliye taşıma amaçlı kullanılan kiralık bir kamyon Harrison ve Kneeland caddelerinin kavşağında kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.

Olayda 2'si ağır 6 yaya yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, çevrede incelemelerini sürdüren polis, olayın kaza olduğuna inandıklarını, şu ana kadar terör saldırısı endişelerini destekleyecek herhangi bir bulguya rastlamadıklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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