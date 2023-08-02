Bostancı'da Bisikletliye Çarpan Sürücü Kaçtı
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Bostancı'da otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak hayatının kaybetmesine neden olan sürücünün kaçtığı anlar ortaya çıktı. Sürücü, olayın ardından otomobilini terk ederek kaçtı.
Bostancı'da, otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak hayatının kaybetmesine neden olan sürücünün kaçtığı anlar ortaya çıktı.
Bostancı sahil yolunda 18 Temmuz'da polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doğanay Güzelgün (51)'e çarpan sürücü ise olayın ardından otomobilinin terk ederek kaçtı. Sürücünün kazanın ardından otomobilini bırakıp koşarak uzaklaştığı anlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL