Bostancı'da Bisikletliye Çarpan Sürücü Kaçtı

Bostancı'da otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak hayatının kaybetmesine neden olan sürücünün kaçtığı anlar ortaya çıktı. Sürücü, olayın ardından otomobilini terk ederek kaçtı.