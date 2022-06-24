Bosnalı ve Hırvat siyasiler, Bosna Hersek'e AB adaylık statüsü verilmemesini eleştirdi - Haberler

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Bosnalı ve Hırvat siyasiler, Bosna Hersek'e AB adaylık statüsü verilmemesini eleştirdi

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Bosnalı ve Hırvat siyasiler, Bosna Hersek'e AB adaylık statüsü verilmemesini eleştirdi

AB Liderler Zirvesi'nde, Bosna Hersek'e Avrupa Birliği (AB) adaylık statüsü verilmemesi, Balkanlar'da tepkilere sebep oldu.

AB Liderler Zirvesi'nde, Bosna Hersek'e Avrupa Birliği (AB) adaylık statüsü verilmemesi, Balkanlar'da tepkilere sebep oldu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Belçika'nın başkenti Brüksel'de süren AB Liderler Zirvesi'nde, Bosna Hersek'e AB adaylık statüsü verilmemesini eleştirdi.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı AB liderleri Bosna Hersek'i sömürge gibi görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dodik, zirvede Bosna Hersek'i destekleyen ülkelere de teşekkür etti.

Bosna Hersek halkı AB üyelik statüsü istiyor

Hırvat Askeri Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Hırvat Cumhurbaşkanı Milanovic de Avrupa Konseyi'nin dünkü toplantısında Ukrayna ve Moldova ile birlikte Bosna Hersek'e de aday ülke statüsü verilmesi hususunda fikir beyan etmeyen Hırvatistan hükümeti yetkililerini eleştirdi.

Milanovic, Bosna Hersek'teki Hırvatların ülkenin AB entegrasyonuna önem verdiğine ve Bosna Hersek'teki üç halkın (Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar) da ülkenin AB üyelik statüsü almasını istediğine dikkati çekti.

"Bosna Hersek, Ukrayna'nın yanında 'İsviçre' kalır." açıklamasında bulunan Milanovic, "Ukrayna, işlevsel bir devlet olmasa da aday statüsü almasından memnunum." dedi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği kapılarını Bosna Herseklilere kapatmadı ancak devlet işleyişini bloke eden, ayrılıkçı tehditler savuran, yolsuzluk ve soykırımı inkarın içine batmış politikacıların AB'de yeri yok." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Togo Cumhuriyeti Avrupa Birliği Hırvatistan Balkanlar Güncel Haberler

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