Bosnalı Sırp lider Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi'nin sınır dışı edilmesini istedi - Haberler

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

Dodik, Devlet Başkanlığı Konsey oturumunda, ülkede 2 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin finanse edilebilmesi için Bonn yetkilerini kullanan ve Merkezi Seçim Komisyonuna 6,5 milyon avro tahsis edileceğini açıklayan Schmidt'in, "anayasal düzeni bozduğu" gerekçesiyle ülkeden sınır dışı edilmesi talebinde bulundu.

Bosnalı Sırp lider Dodik, "Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin, Bosna Hersek'te bir yüksek temsilci olmadığını onaylayacaklarını düşündüm çünkü Schmidt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ile atanmadı. Kendisinin tüm eylemleri hükümsüzdür ve Bosna Hersek'teki anayasal düzeni ihlal eden yabancılar için öngörülen prosedüre göre, ülkeden çıkarılması gerekir." dedi.

Konseyin Boşnak üyesi ve Başkanı Sefik Dzaferovic ve Hırvat üyesi Zeljko Komsic, ülkedeki Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin (OHR) de kapatılması gerektiğini savunan Dodik'in talebini reddetti.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi, seçimlerin finansmanı için Bonn yetkilerini kullandı

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, ülkede 2 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin finanse edilebilmesi için "Bonn yetkilerini" kullanmış ve Merkezi Seçim Komisyonuna 6,5 milyon avro tahsis edileceğini açıklamıştı.

Başkent Saraybosna'da basın toplantısı düzenleyen Schmidt, ülkede seçimlerin yapılabilmesi için gerekli bütçenin ayrılması noktasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Barışı Uygulama Konseyinin (PIC) sahip olduğu olağanüstü yetkileri kullanmak durumunda kaldığını belirtmişti.

Seçimler için Merkezi Seçim Komisyonuna 6,5 milyon avro tahsis edileceğini bildiren Schmidt, bu kararın, Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe gireceğini söylemiş, Bonn yetkisi kapsamında yapılan yasal düzenlemeyle sadece bu yılki seçimler için değil gelecekteki tüm seçimler için finansman sorununun çözülmüş olacağına dikkati çekmişti.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği (OHR), uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan YüksekTemsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabiliyor.

PIC'in sahip olduğu olağanüstü yetkiler, 1997'de Almanya'nın Bonn kentinde yapılan toplantıyla "Bonn yetkileri" adıyla OHR'ye verildi.