Bosnalı Sırp lider Dodik, Anayasa Mahkemesindeki Sırp hakimi istifaya çağıracak

BANJA Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinde görev alan Sırp hakimi istifaya çağıracaklarını söyledi.

RS Ulusal Meclisi'ndeki (NSRS) siyasi partilerin temsilcileri, uzun süredir tartışmalara sebep olan "taşınmaz mülkler" konusunda bir bildiri imzalamak için Banja Luka'da bir araya geldi.

Dodik, burada yaptığı açıklamada, RS yetkililerinin eylem planını ve Bosna Hersek'teki kurumlarda görev alan Sırpların "taşınmaz mülkler" konusunda sergileyeceği tutumları içeren bir bildiri imzaladıklarını duyurdu.

Kurumlarda "taşınmaz mülklerin" RS'ye ait olduğuna dair tutum sergileyeceklerini belirten Dodik, söz konusu bildirinin 21 maddeden oluştuğunu, Dayton Barış Anlaşması'na aykırı bir durumun olmadığını savundu.

Dodik, NSRS'nin 26 Nisan'da bir oturum daha düzenleyeceğini ifade ederek, bu oturumda Bosna Hersek Anayasa Mahkemesindeki Sırp hakime istifa etmesi yönünde çağrıda bulunacaklarını söyledi.

"Entiteler devlet değildir ve asla devlet olmayacaktır"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NSRS'de imzalanan bildiriye tepki gösterdi.

Becirovic, paylaşımında şunları kaydetti:

"Suç teşkil eden fiillerin planlanmasını ve uygulanmasını teşvik eden, bu eylemlere katılan veya yardım edenler, er ya da geç cezai sorumluluk taşıyacaklarını bilmelidirler. Bosna Hersek'in bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir eylem, yasal hükümlere uygun olarak yaptırıma tabi tutulmalıdır.

Bosna Hersek, uluslararası ve ulusal hukuk hükümlerine göre bir devlettir. Entiteler devlet değildir ve asla devlet olmayacaktır. Milorad Dodik ve organize grubundaki ortakları, uluslararası ve ulusal hukuku bozmaya yönelik tehlikeli girişimlerini durdurmalıdır."

Bosna Hersek'teki taşınmaz mülk sorunu

Taşınmaz mülklerin Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'na göre entitelere ait olduğunu savunan RS, söz konusu yasayla mülklerin idaresinin de kendilerinde bulunduğunu ileri sürüyor.

Taşınmaz mülk sorunu, Bosna Hersek'teki savaştan bu yana konuşulmaya devam eden bir konu olurken, ülkedeki taşınmazların devlete mi yoksa bunları kullanan entitelere mi ait olduğu tartışılıyor.

Aralık 2022'de oylanan ve anayasaya aykırı olan taşınmaz mülklere ilişkin yasanın 28 Şubat'ta yürürlüğe girmesi beklenirken Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, tartışmalı yasayı askıya aldığını açıklamıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi de 2 Mart'ta, RS'deki taşınmaz malların entite mülkiyetine alınmasını kapsayan tartışmalı yasayı yürürlükten kaldırmıştı.

Daha önce de Anayasa Mahkemesi, kamuya ait mülklerin işletme yetkisinin entiteye, mülkiyet hakkının ise Bosna Hersek devletine ait olduğuna hükmetmişti.

Dodik, Anayasa Mahkemesi kararının ardından taşınmaz mülklere ilişkin sorunun çözülmemesi durumunda RS'yi Bosna Hersek'ten ayıracağını söylemişti.