Bosnalı Sırp lider Dodik, ABD'nin tepkisine rağmen ayrılıkçı söylemlerini sürdürdü

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, "entiteye ait taşınmaz mülklerin" kendilerinde kalması için her ne gerekiyorsa yapacaklarını ve bunu ABD'nin de durduramayacağını belirtti.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, "entiteye ait taşınmaz mülklerin" kendilerinde kalması için her ne gerekiyorsa yapacaklarını ve bunu ABD'nin de durduramayacağını belirtti.

Dodik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin, RS'de kamuya ait taşınmaz mülklerin entite mülkiyetine alınmasını kapsayan tartışmalı yasayı yürürlükten kaldırmasına ilişkin, RS'nin taşınmaz mülklere ilişkin durumu yeniden yasalaştırmada kararlı olduğunu kaydetti.

Taşınmaz mülklerin ellerinden alınması durumunda RS'nin, Bosna Hersek'ten ayrılacağı söylemini bir kez daha yineleyen Dodik, ABD'nin Dodik'in ayrılıkçı söylemlerine gösterdiği tepkiyi de değerlendirdi.

Dodik, "Bosna Hersek devleti, RS'nin üstünde değil. ABD tam olarak bunu yapmak istiyor. Bosna Hersek, asla bizim olan taşınmaz mülkleri alamayacak. Bu mülkler RS'ye aittir. Bizde kalması için her ne gerekiyorsa yapacağız. Bunu ABD de durduramaz." ifadesini kullandı.

Geçen hafta da Dodik, RS'nin Bosna Hersek ayrılacağına dair söylemlerde bulunmuş, ABD Dışişleri Bakanlığı da "ABD, RS Başkanı Dodik'in Bosna Hersek Anayasa Mahkemesini baltalamaya çalıştığı ve RS'nin Bosna Hersek'ten ayrılmasıyla ilgili mükerrer tehditler savurduğu 9 Mart tarihli açıklamalarını reddediyor." değerlendirmesine yer vermişti.

Bosna Hersek'teki taşınmaz mülk sorunu

Taşınmaz mülklerin Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'na göre entitelere ait olduğunu savunan RS, söz konusu yasayla mülklerin idaresinin de kendilerinde bulunduğunu ileri sürüyor.

Taşınmaz mülk sorunu, Bosna Hersek'teki savaştan bu yana konuşulmaya devam eden bir konu olurken ülkedeki taşınmazların devlete mi yoksa bunları kullanan entitelere mi ait olduğu tartışılıyor.

RS Ulusal Meclisinde (NSRS) Aralık 2022'de oylanan ve anayasaya aykırı olan taşınmaz mülklere ilişkin yasanın 28 Şubat'ta yürürlüğe girmesi beklenirken, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt tartışmalı yasayı askıya aldığını açıklamamıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi de 2 Mart'ta, RS'deki taşınmaz malların entite mülkiyetine alınmasını kapsayan tartışmalı yasayı yürürlükten kaldırmıştı.

Daha önce de Anayasa Mahkemesi, kamuya ait mülklerin işletme yetkisinin entiteye, mülkiyet hakkının ise Bosna Hersek devletine ait olduğuna hükmetmişti.