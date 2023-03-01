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Bosnalı Sırp lider Cvijanovic, aldığı "Bağımsızlık Günü" tebrik mektubuna tepki gösterdi

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Bosnalı Sırp lider Cvijanovic, aldığı 'Bağımsızlık Günü' tebrik mektubuna tepki gösterdi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, 1 Mart Bosna Hersek Bağımsızlık Günü'nün kendisi için bir "tatil olmadığını" söyleyerek, aldığı tebrik mektubuna tepki gösterdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, 1 Mart Bosna Hersek Bağımsızlık Günü'nün kendisi için bir "tatil olmadığını" söyleyerek, aldığı tebrik mektubuna tepki gösterdi.

Cvijanovic, Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA Sancak) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin'in kendisine bağımsızlık günü vesilesiyle gönderdiği tebrik mektubuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ugljanin'in mektubuna "çarpı" koyan Cvijanovic, paylaşımında "Bu benim tatilim değil ve bu marazi tarih için tebrik kartları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

???????Cvijanovic ayrıca, Bosna Hersek'te resmi tatiller üzerine bir kanun olmadığını ifade ederek, kendileri için tek ortak tatilin yılbaşı ve 1 Mayıs olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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