Bosnalı Senarist Elma Tataragic: Dünyanın Barış İçinde Yaşamasını Umuyorum

Bosnalı senarist, yapımcı ve festival programcısı Elma Tataragic, Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekerek, "Maalesef bugün soykırımların defalarca tekrarlandığı bir dünyada yaşıyoruz. Bosna'dan gelen ve ağır bir savaş atlatmış biri olarak, dünyanın barış içinde yaşamasını umuyorum." dedi.

Senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında "Etkili Bir Festival Stratejisi Nasıl Tasarlanır?" paneline konuşmacı olarak katılan Tataragic, dün akşam sona eren platforma ilişkin düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

Tataragic, TRT 12 Punto'nun film yapımcıları için büyük bir fırsat olduğuna işaret ederek, "Türk sinemasını çok yakından takip ediyorum. Saraybosna Film Festivali resmi seçkisinde de festival için çok sayıda Türk filmi seçiyorum. Bence bu çok değerli bir platform. Sinema sektöründe çevre oluşturmak çok önemli. Bu etkinlik de bunu sağlıyor. Ayrıca projelerin gelişim ve ilerleme sürecini gözlemlemek de çok verimli." şeklinde konuştu.

Sinemaya adım atmak isteyen yetenekler için finansmanın hayati önem taşıdığının altını çizen Tataragic, "Elinde projesi olan parlak fikir sahibi gençlerin potansiyel finansörler ve yapım ortaklarıyla tanışması, onların hayatını değiştirebilecek fırsatlardır. Bunu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sinemacı adaylarına sağlamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"11 Temmuz Bosna halkı için zor bir gün"

Elma Tataragic, Bosna-Hersek halkının 11 Temmuz'da Srebrenitsa Katliamı'nı yad ettiğini vurgulayarak, bugün Filistin'de yaşananlara dair, şunları söyledi:

"Maalesef bugün soykırımların defalarca tekrarlandığı bir dünyada yaşıyoruz. Bosna'dan gelen ve ağır bir savaş atlatmış biri olarak, dünyanın barış içinde yaşamasını umuyorum. 11 Temmuz Bosna halkı için zor bir gün. Bu yıl Srebrenitsa Katliamı'nın 29. yıl dönümündeyiz ve günümüzde dünyanın farklı yerlerinde farklı soykırımlar yaşanıyor. Bunlardan en feci olanı, halihazırda Gazze'de yaşanan soykırım. Umarım bir sonraki etkinlikte burada olduğumuzda, geçmişten ders alır ve dünya barışını sağlayabiliriz."