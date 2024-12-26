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Bosnalı Öğrencilerden Sırp Öğrencilere Destek Gösterisi

Bosnalı Öğrencilerden Sırp Öğrencilere Destek Gösterisi
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Saraybosna'da bir araya gelen üniversite öğrencileri, Novi Sad'daki tren istasyonu çökmesinde hayatını kaybedenler için destek eylemi düzenleyerek, "tek dünya, tek mücadele" sloganıyla dayanışma gösterdiler.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir araya gelen üniversite öğrencileri, Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin ölümüne yol açan olaya tepki eylemlerini sürdüren Sırp öğrencilere destek verdi.

Sırbistan'daki göstericilerle dayanışma için toplanan Bosnalı öğrenciler, "tek dünya, tek mücadele" sloganıyla eylem yaptı.

Bosnalı öğrenciler, Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan olayın "aydınlatılması" talebiyle başlatılan öğrenci gösterilerine destek için bir araya geldiklerini belirtti.

Ayrıca, Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen sel felaketindeki can kayıplarında "yetkililerin ihmalinin" bulunduğunu öne süren Bosnalı öğrenciler, "Jablancica trajedi değil suç, elleriniz kanlı" yazılı pankart açtı.

Sırbistan'da Novi Sad şehrindeki tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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