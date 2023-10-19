Bosnalı Lejla Aksamija, vefatının 20'nci yılında babası Aliya İzetbegoviç'i anlattı Açıklaması

Vefatının 20'nci yılında ülke halkı ve yakınlarınca hüzün ve özlemle anılan Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kızı Lejla Aksamija, "Babamın kararlarına, her zaman Bosna Hersek'in tüm milletlerin ve vatandaşların ülkesi olduğu, herkesin kendisi gibi olması ve...

Vefatının 20'nci yılında ülke halkı ve yakınlarınca hüzün ve özlemle anılan Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kızı Lejla Aksamija, "Babamın kararlarına, her zaman Bosna Hersek'in tüm milletlerin ve vatandaşların ülkesi olduğu, herkesin kendisi gibi olması ve annelerinin öğrettiği şekilde Tanrı'ya ibadet etmesi gerektiği gerçeği rehberlik etti." dedi.

Eski Yugoslavya döneminde Müslüman Boşnakların dini ve milli bilincini uyandırmak için mücadele eden ve bu uğurda iki kez hapse atılan Aliya İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te vefat etti.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kızı Lejla Aksamija, vefatının 20'nci yılında babasını AA muhabirine anlattı.

Aksamija, "Babam Aliya İzetbegoviç, Bosna Hersek'in demokratik olarak seçilen ilk cumhurbaşkanıydı. Babamın geride bıraktığı ve tüm dünya dillerine çevrilmiş eserlerinde, insanlık için iyilik veya özgürlük ilkelerine aykırı olan hiçbir şeyi bulamazsınız." ifadelerini kullandı.

Merhum İzetbegoviç'in görüşlerinin kaynağının Allah'a olan derin inancından geldiğine dikkati çeken Aksamija, "Bütün kitaplarında görülen bu tutum, dünyadaki pek çok kişi tarafından da tanındı ve o aralarında 'UIuslararası Demokrasi' ve 'Yılın İslam Düşünürü' ödüllerinin de bulunduğu prestijli ödüller aldı." diye konuştu.

Aksamija, "Bu nedenle okul kitaplarımızda, müfredatımızda, üniversite, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde babamın görüşlerinin ön yargısız şekilde yer almaması, bilimsel olarak okuyup inceleyecek bir içeriğin olmaması beni şaşırtıyor ama aynı zamanda endişelendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Babamın kararlarına Bosna Hersek'in, tüm ırkların ve vatandaşların ülkesi olduğu gerçeği rehberlik etti"

İzetbegoviç'in sadece Boşnak halkının değil, ülkedeki Sırp ve Hırvatlar dahil tüm halkların lideri olduğunu kaydeden Aksamija, babasının herkesle kapsamlı ilişkisi bulunduğunu ve Bosna Hersek'i dünyada temsil eden bir lider vasfını üstlendiğini kaydetti.

Aksamija, babasının düşündüğü ve inandığı şeyleri kaleme aldığını ve hayatını da bunlara göre düzenlediğini belirtti.

İzetbegoviç'in farklı dinlerden ve ırklardan halkların bir arada yaşayabileceğine inandığına işaret eden Aksamija, "Babamın kararlarına, her zaman Bosna Hersek'in, tüm milletlerin ve vatandaşların ülkesi olduğu, herkesin kendisi gibi olması ve annelerinin öğrettiği şekilde Tanrı'ya ibadet etmesi gerektiği gerçeği rehberlik etti." dedi.

İzetbegoviç'in anıları ismini taşıyan müzede yaşatılıyor

Ülkenin başkenti Saraybosna'da yer alan "Aliya İzetbegoviç Müzesi", Ploca ve Sirokac isimli iki kuleden oluşuyor.

Ploca kulesinde, İzetbegoviç'in politikacı ve devlet adamı yönlerinin anlatıldığı metin ve fotoğraflar yer alırken, Sirokac kulesinde İzetbegoviç'in Bosna Hersek'teki savaşta başkomutanlık döneminin ve ülkeye yönelik saldırılara karşı savunmanın gösterildiği bilgi ve fotoğraflar sergileniyor.

Müze içerisinde ayrıca, genç entelektüelleri ve araştırmacıları tarih yazımında profesyonel bir yaklaşım kazanmaları için destekleyen "Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi" de bulunuyor.

Aliya İzetbegoviç

"Bilge Kral" olarak tanınan ve Bosna Savaşı'nı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı Bosna halkı adına imzalayan Aliya İzetbegoviç, Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bosanski Samac şehrinde 1925'te dünyaya geldi.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç, sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden istifa etti, partisinin 2001'deki kongresinde de genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Bosna Hersek halkına uluslararası arenada tanınan, bağımsız ve egemen bir devlet bırakan Aliya İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te başkent Saraybosna'da hayatını kaybetti.

Vefatından önce Aliya'nın son görüştüğü devlet adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cenazesine farklı ülkelerden 150 binden fazla kişinin katıldığı Boşnak lider, vefatından önce "şehitlerin arasında mütevazi bir mezara defnedilmek istediğini" vasiyet etmesi üzerine Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ne gömüldü.

Fikir adamı kişiliğiyle de tanınan Aliya, ardında "Doğu ve Batı Arasında İslam", "İslam Deklarasyonu", "Özgürlüğe Kaçışım", "Tarihe Tanıklığım" ve "Köle Olmayacağız" gibi eserler bıraktı.