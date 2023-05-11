Boşnak lider Becirovic: 'Dodik, güvenliği tehdit etmekte ve mutlaka durdurulmalı'

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, ayrılıkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in "güvenlik tehdidi" olduğunu ve kendisinin mutlak surette durdurulması gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, ayrılıkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in "güvenlik tehdidi" olduğunu ve kendisinin mutlak surette durdurulması gerektiğini söyledi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de resmi temaslarda bulunan Becirovic, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Becirovic, Hırvatistan ile mevcut sorunların çözümü ile bölgedeki güvenlik sorunları ve ekonomik işbirliğini ele aldıklarını ifade ederek, "İki ülkenin vatandaşları oldukça iyi anlaşıyor, şahsen siyasilerin de bu yolda ilerlemesini isterim. Diyaloğun daha yoğun hale getirilmesi ve karşılıklı anlaşamadığımız sorunların çözülmesini temenni ediyorum." dedi.

Son dönemde her fırsatta RS'yi Bosna Hersek'ten ayıracağını söyleyen Dodik'e ilişkin Becirovic, "Devlete karşı davranan Dodik güvenliği tehdit etmekte ve mutlaka durdurulmalıdır. RS'nin farklı tutumuna rağmen Bosna Hersek'in NATO üyelik yolu soru işareti içermemektedir." diye konuştu.

Hırvat lider, Dodik'in güvenlik tehdidi olmadığını söyledi

Milanovic de Dodik'in, Bosna Hersek'teki entitenin resmi temsilcisi olduğunu ifade ederek, "Birisinin güvenlik tehdidi oluşturabilmesi için maddi desteğe ihtiyacı vardır. Dodik'in bu yönde hareket ettiğini görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin mevcut Hırvat üyesinin "sembolik" olduğunu savunan Milanovic, "Zeljko Komsic'in seçilmiş olması iyi bir çözüm değil. Bu, hem Bosna Hersek'teki Hırvatları hem de buradaki Hırvatları memnun etmedi." dedi.

Milanovic, Bosna Hersek'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne destek vermeyi "gerekli görmediğini" söyleyerek, "Hırvatistan, Bosna Hersek'e hiçbir tehdit oluşturmuyor, hiçbir zaman oluşturmadı." diye konuştu.

İki lider 20 Haziran'da Bosna Hersek-Hırvatistan Ortak Hükümet Oturumu yapılacağını da duyurdu.

Bu arada, Bosna Hersek'te devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) içinden seçiliyor.

Ülkede 2 Ekim'de yapılan son seçimde de Hırvat üye için ılımlı politikasıyla bilinen Komsic'in bir kez daha seçilmesine tepki gösteren Hırvat milliyetçiler, Komsic'in Boşnakların oyuyla seçildiğini iddia ediyor.