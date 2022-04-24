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Boşnak aileler iftarını Sakarya'da açtı

AA - Erol Ulu - Güncel
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Boşnak aileler iftarını Sakarya'da açtı

Boşnak aileler Sakarya'da iftar yemeğinde buluştu.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Boşnak aileler Sakarya'da iftar yemeğinde buluştu.

Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından her yıl başka bir kentte düzenlenen iftar organizasyonu bu sene Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği'nin bahçesinde gerçekleştirildi.

İftara, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Behiye Çark, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Boşnak aileler katıldı.

Büyükelçi Alagiç, programda yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Bosna Hersek'in zor zamanlardan geçerek bugünlere geldiğini, dimdik ayakta durduğunu belirterek, kardeşlik duygusunun devam etmesi temennisinde bulundu.

Sancaktar da derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İftar sonunda yöresel şarkılar eşliğinde Boşnak oyunları oynandı.

AA / Erol Ulu - Güncel

Serdivan, Sakarya, Türkiye, İftar, Güncel, Haberler

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