Bosna Savaşı'nın 6 kurbanının daha kimliği tespit edildi

Bosna Savaşı'nda, 1992-1995'te ülkenin farklı bölgelerinde kaybolan 6 kişinin daha kimliği tespit edildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, kimlik tespiti yapılan 6 kişiden, 1961 doğumlu Safija Paraganlija ile 1985 doğumlu kızı Amira Paraganlija'nın 1992'de Bratunac'da kaybolduğu ve kemiklerinin 2021'de Joseva'da bulunan toplu mezardan çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kimliği tespit edilen diğer kurbanların, 1995'te Potocari'de kaybolan ve kemikleri 2015'te Zvornik'te bulunan 1940 doğumlu Mujo Esmic, 1992'de Vlasenica'da kaybolan ve kemikleri 2003'te bulunan 1979 doğumlu Rahman Hrnjic ve kemikleri geçen yıl Visegrad'da bulunan 1928 doğumlu Amir Omerovic ve 1954 doğumlu Hasib Nukanovic olduğu kaydedildi.

1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu karar temelinde, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in, 29 Şubat -1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.???????