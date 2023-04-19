Bosna Savaşı'nda kaybolan 6 yaşındaki kızın cesedi altın küpesinden teşhis edildi

Bosna Savaşı'nda, 1992-1995'te ülkenin farklı bölgelerinde öldürülen 3 kişinin daha kimliği tespit edildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, kimlik tespiti yapılan 3 kişiden 1986 doğumlu Amela Kulic Rogotica'da, 1967 doğumlu Zahid Piric Vlasenica'daki Raca bölgesinde, 1970 doğumlu Sadika Hrbatovic Krizevic bölgesinde kayboldu.

Savaşın başladığı 1992 yılında birkaç aile üyesiyle birlikte kaybolduğunda 6 yaşında olan Amela Kulic'in kemik kalıntıları Rogatica yakınlarında bulunan Pribosijevici'de bulundu.

Enstitüye göre Kulic ve beş aile üyesi kayboldukları bölgede öldürüldü ve cesetleri ateşe verildi. Yapılan çalışmalarda yanmış kemik parçaları ve küçük bir altın küpe bulundu, yakınları tarafından küpenin Amela'ya ait olduğu belirlendi. DNA testleriyle de cesedin Amela Kulic'e ait olduğu tespit edildi.

Vlasenica'daki Raca bölgesinde kaybolan Zahid Piric ve Krizevic bölgesinde kaybolan Sadika Hrbatovic'in de kemik parçaları yakınlarından alınan DNA örnekleriyle uyuştu.

14 Aralık 1995'e kadar süren savaşta 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı ve bu karar kapsamında, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in, 29 Şubat -1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin akabinde Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizliğe başladı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi öldü ve yaklaşık 2 milyon kişi yaşadıkları bölgelerden göç etmek zorunda kaldı.???????