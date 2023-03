Bosna Hersekli Türkiye mezunları deprem bölgesine yardıma ilk gidenlerden oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye mezunu Bosna Hersekliler, arama kurtarma ekipleriyle bölgeye ilk gidenlerden oldu.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlerinden ardından Türkiye'nin yardım çağrısına tüm dünyadan destek geldi ve bölgeye ilk olarak Bosna Hersekli ekiplerden biri ulaştı.

Kara yolculuğuyla deprem bölgesine gelen Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) Saraybosna Başkanı Emin Bajric, AA muhabirine, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden mezun olduğunu söyledi.

Depremden birkaç saat sonra olaylardan haberdar olduğunu belirten Bajric, bölgede bulunan arkadaşlarını aradığını ancak birçoğuna ulaşamadığını dile getirdi.

Bajric, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda verilen arama kurtarma eğitimlerine katıldığını anlatarak, "Biz de TÜMED olarak hemen bir çağrıda bulunduk üyelerimize çünkü bu arama kurtarma ekiplerine tercümanlar lazım olacaktı. Sağ olsun tüm mezunlarımızdan çok güzel sayıda geri dönüş oldu. Bosna Hersek Federasyonu Dağ Kurtarma Hizmetleri (GSS FBİH) ile biz de sonra arabalarla gittik. Bosna'dan çıktığımızda TİKA'nın koordinasyonunda AFAD ile bizi irtibata geçirdiler. Orada AFAD ile yapılan koordinasyon ile bizim bölgemizi Antakya olarak belirlediler." diye konuştu.

Yabancı arama kurtarma ekipleri için Hatay'da büyük bir kamp kurulduğunu ifade eden Bajric, AFAD'ın koordinasyonunda enkazlarda çalıştıklarını kaydetti.

Bosnalı arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde 1990'lı yıllarda Bosna Hersek'te yaşanan savaşı anımsadıklarını söyleyen Emin Bajric, sözlerini şöyle tamamladı:

"Faydamız dokunduysa ne mutlu bize. Bizim koordinasyonunu yaptığımız bir ekip geldi. Enkaz çalışmaları bittikten sonra bazı köyleri gezdik ve orada bir köyde çadırlarımızı bıraktık. Oradakiler bizimle fotoğraf çekilmek istedi, sonra paylaştıklarında gördüğüm, 'Bizim 30 sene önce Bosna için topladığımız yardımlar... O kardeşlerimiz yardım için bize geldi.' sözü beni çok etkilemiştir. Türkiye'de herkes bizi bir görüyor, biz de Türkiye ve Bosna'yı bir olarak görüyoruz. Bosna'da daha önce görülmemiş yardımlar toplanıyor, herkes bir katkıda bulunmak istiyor."

"Gerekirse tekrar o şehirlerin sıfırdan kurulmasına yardım etmeye çalışacağım"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden mezun olan ve Sırbistan'ın Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak Bölgesi'nden Türkiye'ye giden Dino Basovic, ana vatanları gördükleri Türkiye'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ve bu motivasyonla deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını anlattı.

Basovic, 20 kişilik ekiple Türkiye'ye gittiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Türk Hava Yolları, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, TİKA ve AFAD'a teşekkür etti.

İskenderun'a gittiklerini dile getiren Basovic, "Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün çağrısı var herkese, Sancak'ta tüm sülaleler bile gitmişler, neden? Ana vatanı savunmak için. Aynı şekilde ben de oraya gittim. Ana vatan bizi çağırıyor, ne yapmamız lazım? Canımızı toprağa vermemiz gerekirse hazırız. Biz çok gururlu hissediyoruz, yaptıklarımızdan dolayı değil, hayat kurtarmaktan dolayı değil, milletin yanında olduğumuz için gururlu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çok duygusal anlar yaşadıklarını aktaran Basovic, şunları kaydetti:

"Güzel bir şey gördüm, limon, portakal ağaçları. Bu şehirler hem limon hem portakal kokulu. İnşallah bir gün oralarda birkaç tane limon ve portakal ağacı dikmek istiyorum. Gerekirse tekrar o şehirlerin sıfırdan kurulmasına yardım etmeye çalışacağım. Benim evim onların evi gibidir, bir tane elma varsa yedi parçaya bölüyorsunuz, her şeyi paylaşıyorsunuz. Acını paylaşıyorsun, sevgini paylaşıyorsun, hissettiklerini paylaşıyorsun çünkü gönlümüz bir. Bazı insanlar, kötü siyasi, ucuz puanlar almak için hükümetimize çok kötü laflar ediyorlar. Onu da anlamıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok güzel açıklama yapmış, gerekli olan malzemeleri vermiş. Her yerde yemek var, her yerde sığınak var, her yerde kalabilecek yerler var."

"Türkiye'ye karşı olan sevdamız, bizi oraya gitmemiz için sevk etti"

Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu Kenan İbrisimovic de arama kurtarma ekiplerine tercümanlık yapmak için bölgeye gittiğini, depremde yaşananlardan dolayı çok üzüldüklerini söyledi.

AFAD'ın eğitimlerine katıldığını belirten İbrisimovic, "Türkiye'deki geçmişimiz, Türkiye'ye sevdamız, duyduğumuz gönül bağı oradaki insanları merak etmemiz, bizi oraya gitmemiz için sevk etti. Gece Hatay'a ulaştık, hemen arama kurtarma çalışmalarına katıldık. İHH ile birlikte koordineli olarak çalıştık. Bütün olanlar unutulmayacak derecede çok büyüktü. O yüzden hiçbir anı ben unutamayacağım, unutmamak da lazım zaten. 'Hangi ülkeden geldiniz?', biz 'Bosna' deyince tabii insanlar farklı bir şekilde yaklaşıyor bize. Mesela bir örnek vereceğim, İskenderun'da enkazdan çıkardığımız kadın 'Kimsiniz?' diye sormuştu, oradaki İHH ekibinin yöneticisi, 'Ekibimiz Bosna Hersek'ten.' deyince kadın ağlamaya başladı, o an etkiledi bizi." şeklinde konuştu.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Saraybosna Başkanı Emine Şeçeroviç Kaşlı, Bosna Hersek'teki en büyük yardım kuruluşlarından Pomozi.ba'nın yardım çalışmalarına katıldıklarını ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ile sürekli irtibatta olduklarını söyledi.

Acil ihtiyaçların bulunduğu ilk tırların deprem bölgelerine gönderildiğine, daha sonra 52 tır daha yollandığına dikkati çeken Kaşlı, şöyle konuştu:

"UID Bosna Hersek ekibi olarak tüm bu süreçte paketlemede çalıştık. Orada gördüklerim bana hem gurur kaynağı oldu hem de ağlamama sebep. Paketlemede 7 yaşındaki çocuklar da vardı, 70 yaşında ayakta duramayan teyzeler de. Bir çocuk mesela 5 gün boyunca geldi ve sırf bunun için okuldan izin almış, her sabah annesini 'Gidelim' diye ikna etmiş ancak bu yardımların kime ve niçin gittiğini her hatırladığımda ağlamadan duramıyorum çünkü yardım eden de vatanım, yardım edilen de vatanım. Türkiye'de kardeşlerimizin acısını en ufak zerresine kadar tüm kalbimizle yaşıyoruz. Mesela, paketleme yaparken bir çocuk şapkasında 5 avro bulmuştum, bir montun cebinde 10 avro. Bosna Hersek insanları savaştan sonra sanırım bu denli bir dayanışma, birlik göstermemiştir. Bu da aslında acıları ne kadar paylaştığımızın en iyi göstergesidir."

Kaşlı, UID Bosna Hersek yönetiminden eğitimli izci olan iki arkadaşlarını deprem bölgesine gönderdiklerini ve AFAD'ın çalışmalarına destek verdiklerini kaydetti.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, yardım toplama merkezine dönüştürüldü

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), ülkedeki yardım toplama merkezlerinden biri haline geldi.

IUS Öğrenci ve Kariyer Merkezi Yöneticisi Hilal Yanık, deprem bölgesinde bir öğrencilerinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini ve ilk olarak bölgede bulunan öğrencileriyle irtibata geçtiklerini söyledi.

Yanık, okulun binalarını deprem yardımlarının toplandığı depolar haline getirdiklerini ve her yaştan Bosnalının imkanları ölçüsünde destek verdiğini belirtti.

Saraybosna'da bulunan Türk Kızılayı ve Saraybosna Büyükelçiliği ile koordineli çalıştıklarını anlatan Yanık, "Mesela bir anaokulu bizimle iletişime geçti. O çocukların hepsi mesela özel olarak içlerine kendileri not yazmışlar, hediye paketi şeklinde yapmışlar. Onları zaten özel bir şekilde bölgelerde çocuklar için kurulmuş çadırlara göndermeyi hedefliyoruz. 30 yıl önce yaşanılan savaşta Türk halkı nasıl Bosna Hersek'i unutmadıysa Bosnalılar da gerçekten Türkiye'yi unutmadı." dedi.