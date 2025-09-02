Bosna Hersekli Sürücüler Avrupa Birliği'ne Karşı Protesto Düzenledi

SARAYBOSNA, 2 Eylül (Xinhua) -- Bosna Hersek'teki karayolu taşımacılığı operatörleri, Avrupa Birliği'nde Bosna Hersekli sürücülere yönelik ayrımcılığın sona erdirilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, pazartesi günü ana yolları, sınır geçişlerini ve gümrük terminallerini kapattı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Hırvatistan sınırında protesto için sıralanan tırlar nedeniyle Velika Kladusa-Maljevac geçişinde kargo trafiği dururken, yolcu trafiğiyse kesintisiz devam etti. Gösteriye katılan sürücüler, Schengen kapsamındaki 90 günlük kalış kuralının yol açtığı zorluklara dikkat çekmek istediklerini belirtti. Söz konusu kurala göre kalış süresinin aşılması halinde binlerce euro para cezası ve giriş yasağı uygulanabiliyor.

Eylemi düzenleyen Bosna Hersek Lojistik Konsorsiyumu, ulaştırma yönetmeliklerinde değişiklik yapılması, tüketim vergilerinin iade edilmesi, yol ücretlerinin düşürülmesi, ihracatçı statüsü ve gümrük ve denetim prosedürlerinin hızlandırılması gibi taleplerini dile getirdi.

İletişim ve Ulaştırma Bakanı Edin Forto, yerel basına yaptığı açıklamada söz konusu taleplerin birçoğunun zaten karşılandığı, bazılarınınsa uygulama aşamasında olduğunu söyledi. Forto, Schengen konusunun ancak Bosna Hersek'in AB'ye katılması veya Batı Balkan ülkelerini kapsayan bölgesel bir girişim yoluyla çözülebileceğini de sözlerine ekledi.