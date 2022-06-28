Bosna Hersekli lider Dzaferovic: 'Dünya ekonomisi eskisi gibi olmayacak'

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası dünya ekonomisinin eskisi gibi olmayacağını söyledi.

Dzaferovic, Saraybosna Üniversitesi Ekonomi Fakültesince 6'ncısı düzenlenen ekonomi forumunda yaptığı konuşmada, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra dünya ekonomik anlamda 'eskisi gibi' olmayacak." dedi.

Dünyanın ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Dzaferovic, "Henüz Kovid-19 salgınının etkilerinden kurtulamamışken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu ortaya çıkan 'ağır ekonomik sorunlarla' karşı karşıya geldik." şeklinde konuştu.

"Krizden en çok enerji, gıda, üretim ve dağıtım sektörleri etkilenecek"

Krize çözüm arayacaklarını kaydeden Dzaferovic, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, yalnızca savaşı Avrupa topraklarına döndürmekle kalmadı, aynı zamanda temel hayatta kalma sorunları ve yeteneklerimizi teste tabi tuttu." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'in, bölgedeki Rus etkisine rağmen, Ukrayna halkı ile dayanışma içerisinde olduğuna işaret eden Dzaferovic, "Savaşın bir an önce sona ermesini umuyoruz. İçinde bulunduğumuz durumda, gelecek ay neler olabileceğini bilemezken, gelecek bir yıl boyunca neler yaşanacağını tahmin edemeyiz. Biliyoruz ki; belirsiz bir kış geliyor ve krizden en çok enerji, gıda, üretim ve dağıtım sektörleri etkilenecek." diye konuştu.