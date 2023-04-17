Bosna Hersekli iki genç sporcunun Karadağ'da saldırıya uğraması tepkilere sebep oldu

Bosna Hersekli 2 genç sporcunun Karadağ'ın Bar kentinde fiziksel saldırıya uğraması bölgede tepkilere yol açtı.

Bar Polisince yapılan açıklamada, şehre Bosna Hersek'ten gelen Saraybosna Atletizm Kulübünden 14 ve 17 yaşlarındaki iki sporcunun, cumartesi akşamı 5 kişi tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırganlardan ikisinin 15, ikisinin 17 ve birinin de 18 yaşında olduğu ve gerekli işlemler için gözaltına alındıkları belirtilerek, saldırıya uğrayan gençlerin Podgorica Klinik Merkezi'ndeki tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

"Karadağ, böylesine utanç verici bir şiddet olayını hatırlamıyor"

Saldırı mağdurlarından Harun'un annesi Adruana Pribinja, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, oğlu ve arkadaşı Alija'nın Bar'da saldırıya uğradığını kaydederek, "Harun'um, kafası metal şişle yarılmış olmasına rağmen iyi durumda. Arkadaşı Alija'nın ise elmacık kemiğinde çok sayıda kırık var." ifadelerini kullandı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Twitter paylaşımında, "Karadağ, Bar'daki misafirlerin yaşadığı gibi böylesine utanç verici bir şiddet olayını hatırlamıyor. Dost Bosna Hersek'ten genç sporcular vahşice saldırıya uğradı. Bu saldırının ırksal ya da dini bir sebepten ötürü olması ihtimali daha da yıkıcı olur." değerlendirmesinde bulundu.