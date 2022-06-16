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Bosna Hersekli gençlere Türkiye'deki askeri okullarda eğitim fırsatı

AA - Lejla Biogradlija - Güncel
Bosna Hersekli gençlere Türkiye'deki askeri okullarda eğitim fırsatı

Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, 22 öğrenciyi askeri okullarda eğitim görmeleri için Türkiye'ye gönderecek.

Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, 22 öğrenciyi askeri okullarda eğitim görmeleri için Türkiye'ye gönderecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'ten kabul edilecek öğrenciler için başvuruların başladığı, Kara Harp Okulu'na 14, Hava Harp Okulu'na 6 ve Gülhane Tıp Fakültesi'ne de 2 öğrencinin kabul edileceği bildirildi.

Eğitim süresince tüm masrafların Türkiye tarafından karşılanacağına işaret edilen açıklamada, öğrencilerin 5 ila 7 yıllık eğitimlerinin ardından Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nde genç teğmenler olarak profesyonel kariyerlerine başlayacakları kaydedildi.

Açıklamada, öğrencilerin eğitimleri süresince Türkçe öğrenebildikleri için önceden Türkçe bilme şartı aranmadığı, başvuruların bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceği bildirildi.

AA / Lejla Biogradlija - Güncel

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