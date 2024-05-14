Bosna Hersek'te Türkçe öğrenen çocuklar 11. Çocuk Şenliği'nde buluştu

Bosna Hersek'in Zenica şehrinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında okullarında seçmeli ders olarak Türkçe öğrenen 6 binden fazla çocuk, 11. Çocuk Şenliği programında buluştu.

Zenica şehrindeki Zenica Arena'da düzenlenen şenliğe Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının temsilcileri ile Türkiye ve Bosna Hersek'ten davetliler, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'deki herkesten selam getirdiğini belirterek, iki ülkenin tarihten gelen bir kardeşliği olduğunu söyledi.

Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki kardeşliği gelecek yıllarda daha da artırmak istediklerini kaydeden Eminoğlu, "Birbirinden değerli gençlerimiz, çocuklarımız çok güzel performans sergilediler, onlara yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye ve Bosna Hersek'in geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da hep kardeş kalacağına burada şahitlik ediyoruz." diye konuştu.

Zenica Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivic, şehirlerinde düzenlenen etkinliğin çocukları mutlu ettiğini, ülkenin birçok yerinden çocuğun bir araya geldiğini aktardı.

Pivic, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kurumlarına kendilerine verdikleri destek için teşekkür ederek, yabancı dillerin öğrenilmesini teşvik ettiklerini dile getirdi.

YEE Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın da YEE'nin yurt dışında ilk merkezinin 2009'da Bosna Hersek'te faaliyetine başladığını, şu anda 70'e yakın ülkede Türkçe öğretilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Saraybosna YEE'nin, kurumsal hafızalarını yansıtan en önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Yalçın, yılda 1500 kültür sanat faaliyetine imza attıklarını kaydetti.

Zenica Belediye Başkanı Fuad Kasımovic de öğrencilerin YEE sayesinde yeni beceriler kazandığını, yabancı dil öğrenerek dünyaya açıldıklarını söyledi.

Bosna Hersekli çocuklardan Türkçe şarkı

Programda okullarındaki Türkçe dersinde başarılı olan öğrenciler, Barış Manço'nun "Gülpembe" ve İbrahim Tatlıses'in "Aramam" şarkısını seslendirdiler.

Travnik'ten gelen 6'ncı sınıf öğrencisi Azra Zenic, AA muhabirine, etkinliğe ikinci kez katıldığını, akranlarıyla vakit geçirmekten mutlu olduğunu söyledi.

Saraybosna'dan şenliğe katılan 7'nci sınıf öğrencisi Senad Hasanovic de atmosferi, Türk müziklerini çok sevdiğini ifade etti.

Mostar'dan gelen 7'nci sınıf öğrencisi Lejla Tipura da çocuklarla bir arada olduğu için heyecanlı olduğunu belirtti.

Bosna Hersek'in ünlü şarkıcısı Dzejla Ramovic'ten konser

YEE tarafından yıl içinde "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında Türkçe öğrenen öğrenciler arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Çocukların keyifli bir gün geçirdiği etkinlikte, halk oyunları gösterileri, görsel şovlar da düzenlendi.

Geçen yıllarda Dino Merlin, Hari Mata Hari, Mirza Selimovic ve Amel Curic gibi Balkanların ünlü sanatçı ve gruplarının katıldığı şenlikte, bu yıl Bosna Hersek'in en çok dinlenen şarkıcılarından Dzejla Ramovic konser verdi.

Bosna Hersek'te çocuk şarkılarıyla tanınan Latif Mocevic de "Memleketim" şarkısını, Türkiye'den görüntülerin yer aldığı klip eşliğinde seslendirdi.

Çocuklar ellerindeki Türk ve Bosna Hersek bayraklarını sallayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Şenliğe Türk kurumları ve şirketlerinin yanı sıra Bosna Hersek'ten de birçok kuruluş destek verdi.