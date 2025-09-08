Bosna Hersekli Akademisyenlerden İsrail'e Sert Kınama

Bosna Hersekli akademisyenler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın durdurulması ve sorumluların yargılanması talebinde bulundu.

Bosna Hersek Bilim ve Sanat Akademisi (ANUBIH) Başkanı Prof. Dr. Muris Cicic, ANUBİH Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mirko Pejanovic, ANUBIH Beşeri Bilimler Bölümü Sekreteri Prof. Dr. Mile Babic, Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Busuladzic, Saraybosna Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nevad Kahteran ve Prof. Dr. Franjo Topic imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, acil ateşkes ilan edilmesi gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Filistinli çocukların, kadınların, yaşlıların, güçsüz ve aç bırakılan insanların barbarca ve akıl almaz biçimde katledilmesine son verilmeli. Ayrıca İsrailli rehineler bir an önce serbest bırakılmalı. Gazze halkının yaşadığı acı, öylesine insanlık dışı bir noktaya ulaştı ki cinsiyet, din veya milliyet fark etmeksizin hiçbir normal insan buna daha fazla seyirci kalamaz."

Açıklamada ayrıca Bosna Hersek'te yaşayanların da hem Gazze hem de Ukrayna'daki duruma sessiz, sağır ve kör kalma hakkına sahip olmadığı belirtilerek, tüm akademisyenlerin İsrail'in "barbarca katliamları ve eşi benzeri görülmemiş yıkımlarını" kınaması gerektiği kaydedildi.

Bosna Hersekli akademisyenler, Gazze'deki soykırımın sorumlularının Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmasını talep etti.