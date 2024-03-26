Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Seçim Yasasında Değişiklik Yaptı

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, ülkedeki seçim yasasında "teknik değişikler" yaptığını duyurdu.

Schmidt, başkent Saraybosna'daki Yüksek Temsilcilik Ofisi'nde (OHR), basın mensuplarına seçim yasasında yaptığı değişikliklere yönelik açıklamalarda bulundu.

Seçim yasasında seçim sürecinin bütünlüğüyle ilgili teknik değişiklikler yapılması kararını aldığını ifade eden Schmidt, bu değişikliklerin, sandık kurullarının başkanlarını Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu'nun atamasını, dijital tarayıcıların devreye sokulmasını, seçmen kimlik tespitinin ve video gözetiminin yapılmasını kapsadığını belirtti.

Schmidt, Bosna Hersek Avrupa Birliği (AB) üyesi olduktan sonra OHR'nin "geçmişte kalacağını", kararı tüm Bosna Hersek vatandaşları için aldığını kaydetti.

Teknik değişikliklerin, OHR sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceğinin altını çizen Schmidt, oy pusulalarının taranıp sayılacağını ve böylece oy pusulalarının değişmesinin veya sandıktan farklı bir sonuç çıkmasının önleneceğini söyledi.

Schmidt, "Bosna Hersek vatandaşları, oylarının doğru şekilde sayılması hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'te OHR ve Yüksek Temsilci

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan OHR, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip bulunuyor.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabiliyor.