Bosna Hersek Yahudi Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Vladimir Andrle, İsrail'in Gazze saldırılarında çocukları ve sivilleri öldürmesini 'medeni olmayan bir savaş' şeklinde nitelendirdi. Andrle, Filistin ile İsrail arasındaki sorunların çözümü için iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bosna Hersek Yahudi Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı İsrail'in Gazze saldırılarını medeni olmayan bir savaş olarak nitelendirdi

Bosna Hersek Yahudi Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Vladimir Andrle, İsrail'in Gazze saldırılarında çocukları ve sivilleri öldürmesini "medeni olmayan bir savaş" şeklinde nitelendirdi.

Vladimir Andrle, 7 binden fazlası çocuk, 5 bine yakını kadın olmak üzere 17 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta başkent Saraybosna'nın kuşatma altında tutulduğunu anımsatan Andrle, Saraybosnalıların kuşatmanın ne anlama geldiğini iyi bildiğini söyledi.

Andrle, şunları kaydetti:

"Yüzde 60'a yakını çocuk 20 binden fazla sivilin öldürülmesi, izlenmesi zor bir olay. Tek çözüm ateşkesin sağlanması ve Filistin'in yani Gazze'nin olabildiğince normale dönmesine yardımcı olmaktır. Çok zor olacak. Özellikle de biz Saraybosnalılar da işgali yaşadığımız için Gazze'deki insanların neler yaşadığını biliyoruz. Burada insan soğukkanlı kalamaz, buna karşı bir tepkisinin, duygusunun olması gerekir. İzlemesi gerçekten zor."

Yahudi Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Andrle, Filistin ile İsrail arasındaki sorunların halledilmesi için iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Medeni olmayan bir savaş"

Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma hakkının bulunduğunu dile getiren Vladimir Andrle, "İnsan hakları sözleşmelerine göre, Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı var ve buna saygı duymalıyız. İsrail ile Filistin arasında ortak bir gelecek için sağlıklı ilişkiler kurmanın tek çözümü budur ancak şu anda iki devletli çözümü hayata geçirmek için ortada bir niyet yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananları "medeni olmayan bir savaş" diye tanımlayan Andrle, Gazze'deki ölümlerin dünya tarafından izlendiğini söyledi.

Gazze'de Hamas ile ilgisi olmayan çok sayıda insanın İsrail tarafından öldürüldüğüne dikkati çeken Vladimir Andrle, "Artık bambaşka bir dünyada yaşıyoruz, empatinin olmadığı, savaşı, sivillerin öldürülmesini canlı canlı izleyen, takip eden ve ona göre kurgulanan bir dünyada yaşıyoruz. Bu savaş, uygarlık konusunda farklı bir yorum getirdi ve buna uygarlık diyemem. Bu savaşın medeniyetle ilgisi yok belki savaştan sonra medeni bir ortama geri dönülebilir, şu anda olan şey medeni olmayan bir savaş." diye konuştu.