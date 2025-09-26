Bosna Hersek ve Türkiye Arasındaki Ortaklık İlişkileri Güçleniyor

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic, Konya'dan gelen heyeti kabulünde, Türkiye ile ortaklık ilişkilerini güçlendirmek istediklerini belirtti.

Zvizdic, Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kabul etti.

Görüşmeler sırasında Bosna Hersek'teki siyasi ve ekonomik durum ele alınırken, karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi imkanları konuşuldu.

Zvizdic, Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine değindi.

Tesanj Uluslararası Ticaret Fuarı'na katılmak için Bosna Hersek'e gelen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve beraberindeki heyet de Zvizdic tarafından ayrıca kabul edildi.

Konya Ticaret Odasının organizasyonuyla Konya ve Saraybosna arasındaki ticari ve dostane ilişkileri güçlendirmek amacıyla Bosna Hersekli yerel yetkililer ile iş insanlarının katılacağı bir organizasyon da yapılacak.