Bosna Hersek ve Türkiye Arasındaki Ortaklık İlişkileri Güçleniyor

Güncelleme:
Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic, Türkiye ile olan işbirliğini geliştirmek amacıyla Konya'dan gelen heyeti kabul etti. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi konuşuldu.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic, Konya'dan gelen heyeti kabulünde, Türkiye ile ortaklık ilişkilerini güçlendirmek istediklerini belirtti.

Zvizdic, Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kabul etti.

Görüşmeler sırasında Bosna Hersek'teki siyasi ve ekonomik durum ele alınırken, karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi imkanları konuşuldu.

Zvizdic, Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine değindi.

Tesanj Uluslararası Ticaret Fuarı'na katılmak için Bosna Hersek'e gelen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve beraberindeki heyet de Zvizdic tarafından ayrıca kabul edildi.

Konya Ticaret Odasının organizasyonuyla Konya ve Saraybosna arasındaki ticari ve dostane ilişkileri güçlendirmek amacıyla Bosna Hersekli yerel yetkililer ile iş insanlarının katılacağı bir organizasyon da yapılacak.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
