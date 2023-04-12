Bosna Hersek ve Azerbaycan ikili ilişkileri geliştirmek istiyor

Bosna Hersek Bakanları Konseyi Başkanı Borjana Kristo, ülkesinin Azerbaycan ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu ve gelecek dönemde bu ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni ettiğini kaydetti.

Bosna Hersek Bakanları Konseyi Başkanı Borjana Kristo, ülkesinin Azerbaycan ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu ve gelecek dönemde bu ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni ettiğini kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın Bosna Hersek'e gerçekleştireceği ziyaret öncesi, Kristo, başkent Saraybosna'da Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov ile bir araya geldi.

Bakanlar Konseyince yapılan yazılı açıklamada, Kristo'nun, "Bosna Hersek ve Azerbaycan ilişkileri oldukça iyi bir seviyede devam ederken, iki ülke arasında bir sorun da bulunmamaktadır. Bu durum da gelecek dönem ilişkilerin güçlenmesi adına önemlidir." ifadelerine yer verildi.

Borjana Kristo'nun, Bosna Hersek'teki mevcut durum ve ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci hakkında Jabbarov'u bilgilendirdiğine işaret edilen açıklamada, Azerbaycan'dan gelecek yatırımcıların da Bosna Hersek için büyük önem taşıdığı aktarıldı.

Açıklamada, Jabbarov'un, Azerbaycan'ın Bosna Hersek ile ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediği ve bu bağlamda da görüşmede ortak projelerin ele alındığını belirttiği belirtildi.

Bu arada, Bakan Jabbarov, başkent Saraybosna'daki temasları kapsamında, Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı Stasa Kosarac ile de görüştü.