Bosna Hersek, Ürdün ve Filistinli Akademisyenlerden Rektör Alma'ya Ziyaret - Haberler

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Bosna Hersek, Ürdün ve Filistinli Akademisyenlerden Rektör Alma'ya Ziyaret

Bültenler - Güncel
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Bosna Hersek, Ürdün ve Filistinli Akademisyenlerden Rektör Alma'ya Ziyaret

Proje tabanlı Erasmus Ka171 personel hareketliliği kapsamında Bosna Hersek, Ürdün ve Filistin'den gelen misafir öğretim üyeleri, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Yükseköğretim öğrenci ve personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunan Erasmus Ka171 personel hareketliliği kapsamında 7 gün süreyle Iğdır Üniversitesine gelen misafir öğretim üyeleri programlarına devam ediyor.

Programın 3. gününde Rektör Alma ile bir araya gelen öğretim üyeleri; Iğdır Üniversitesinin çalışmaları, Iğdır ve bölgemiz hakkında sohbet gerçekleştirdi.

Ziyarette kendi ülkelerindeki üniversiteler ile Iğdır Üniversitesi arasında yapılacak iş birlikleriyle ülkeler arası birlikteliğin artırılacağını dile getiren heyet, Iğdır'ı çok beğendiklerini söylediler.

Heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Rektör Alma, Iğdır Üniversitesi olarak üniversiteler arası ikili anlaşmalara ve iş birliklerine her zaman açık olduklarını belirterek misafirlere çeşitli hediyeler takdim etti.

Bültenler / Güncel

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