Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bosna Hersek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hususundaki tavrının değişmediğini belirtti

Güncel Haberler

Bosna Hersek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hususundaki tavrının değişmediğini belirtti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi ve Başkanı Sefik Dzaferovic, ülkesinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hususundaki tavrının değişmediğini söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi ve Başkanı Sefik Dzaferovic, ülkesinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hususundaki tavrının değişmediğini söyledi.

Dzaferovic, Ukrayna'nın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen Kırım Platformu 2. Zirvesi'nde videokonferans yoluyla bir konuşma yaptı.

Ülkesinin Ukrayna dahil tüm uluslararası ortaklarına yönelik dış politikasının açıklık, eşitlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı üzerine kurulduğunu ifade eden Dzaferovic, "Bosna Hersek'in, Kırım bölgesi dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hususundaki tutumu değişmedi." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin, taraflara barış ve diyalog çağrısı yaptığını kaydeden Dzaferovic, mevcut durumun aşılması, barışın ve gerekli güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalara tam destek verdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Ukrayna Kırım Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title