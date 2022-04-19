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Bosna Hersek'ten yola çıkan gönüllüler şehitlere saygı için yürüyor

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Bosna Hersek'ten yola çıkan gönüllüler şehitlere saygı için yürüyor

Bosna Hersek'ten yola çıkan bir grup, "Atalarımızın İzinde Saraybosna-Çanakkale Yürüyüşü" kapsamında Edirne'ye geldi.

İPSALA, EDİRNE (AA) - Bosna Hersek'ten yola çıkan bir grup, "Atalarımızın İzinde Saraybosna-Çanakkale Yürüyüşü" kapsamında Edirne'ye geldi.

İpsala ilçesindeki Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Zamanın Şahitleri Derneği üyesi 21 gönüllü, burada dua etti.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yürüyüşün koordinatörü Abdülhamit Bolat, AA muhabirine, yürüyüşü Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki kardeşlik bağını kuvvetlendirmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni önceki gün ziyaret ettiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Yürüyüş, merhum Boşnak Lider Aliya İzetbegoviç'in kabrinden başladı. Yunus Emre Enstitüsü'nün hazırlamış olduğu Çanakkale Destanı'nı anlatan eseri yürüyüş sırasında halka dağıtarak, Saraybosna'da kuşatma altında öldürülen çocuklar anısına yapılan anıta doğru yürüyüş yapıldı. 107 yıl önce bölgeden gönüllü askerlerin toplandığı Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar'a hareket eden grup buradan zaman zaman araçlarla hareket ederek, İpsala'daki şehitliğe ulaştı."

Grup üyeleri daha sonra taşıdıkları Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla Çanakkale Şehitliği'ne doğru yola çıktı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Saraybosna, İpsala, Edirne, dua, Güncel, Haberler

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