Bosna Hersek'ten ülkedeki EUFOR askerlerinin artırılması çağrısı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR) bağlı asker sayısının artırılmasını istedi.

Becirovic, başkent Saraybosna'da EUFOR Komutanı Tümgeneral Helmut Habermayer ile bir araya gelerek Bosna Hersek'teki son durum hakkında EUFOR komutanını bilgilendirdi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'in son dönemdeki ayrılıkçı söylemlerinin "tehlikeli" olduğunu aktaran Becirovic, "EUFOR'dan bir an evvel ülkedeki asker sayısının artırılmasını talep ettim. EUFOR, Bosna Hersek'in güvenlik ve istikrarının garantisi görevinde." ifadelerini kullandı.

Habermayer de EUFOR birliklerinin Bosna Hersek'teki siyasi durumunu yakından takip ettiğini, ülkedeki kurumlarla da iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Bu arada Dodik, son günlerde katıldığı etkinliklerde, "RS'yi Bosna Hersek'ten ayıracağını ve entitenin bir devlet olduğunu savunduğu" ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelmişti.