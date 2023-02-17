Bosna Hersek'ten Türkiye'ye giden arama kurtarma ekiplerinden ikincisi de ülkeye döndü

Bosna Hersek'ten "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye giden ekiplerden ikincisi de başkent Saraybosna'ya döndü.

Bosna Hersek'ten "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye giden ekiplerden ikincisi de başkent Saraybosna'ya döndü.

10 Şubat'ta Türkiye'ye giden Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri (OSBİH) ve OSBİH Balkan Sağlık Gücüne bağlı ekip, Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nda, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Sıtkı Tatar tarafından karşılandı.

Tatar, burada yaptığı açıklamada, Bosna Herseklilerin Türkiye'deki depremzedelere yaptıkları yardımları gördükçe duygulandıklarını belirterek, "Gösterdiğiniz cesur girişimler asla unutulmayacaktır." dedi.

OSBİH tarafından yapılan açıklamada da OSBİH mensuplarının, AFAD tarafından belirlenen önceliklere göre çalıştıkları ve trajik sonuçların hafifletilmesi için ellerinden geleni yaptıkları ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, OSBİH mensuplarına Türkiye'deki özverili çalışmalarından dolayı Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür plaketi verildiği kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Bosna Hersek'ten Türkiye'ye giden ekiplerden ilki dün dönmüştü.