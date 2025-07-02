Bosna Hersek'ten Sırp Komutanın Beraat Kararına Sert Tepki

Bosna Hersek'teki sivil toplum kuruluşları (STK), Sırp Cumhuriyeti Ordusunun (VRS) eski Sırp komutanı Milenko Zivanovic'in 1995'te Srebrenitsa Soykırımı'nda işlediği savaş suçlarından beraat etmesine tepki gösterdi.

Bosna Hersek Soykırım Kurbanları Derneği ve Srebrenitsa Anneleri Derneği, Sırbistan'daki Belgrad Mahkemesi tarafından Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda savaş suçu işlemediğine karar verilen Zivanovic'e ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Belgrad Mahkemesinin eski Sırp komutan Zivanovic'in, Srebrenitsa'da "savaşın gerektirdiği" emirler verdiğine kanaat getirdiğine dikkat çekilerek mahkemenin kararını şiddetle kınadıkları ifade edildi.

Zivanovic'in, Srebrenitsa'daki Boşnak sivillere yönelik işlediği savaş suçlarından aklanmasının kabul edilemez olduğuna işaret edilen açıklamada, "Sırbistan, Srebrenitsa'daki soykırımda savaş suçu işleyen birini serbest bırakarak Bosna Hersek'teki savaştan etkilenenleri yaralayan eylemlerini sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Srebrenitsa'daki soykırımın 30'uncu yıl dönümünün anıldığı bugünlerde, böyle bir kararın "bilerek" alındığı belirtilerek Bosna Hersek Mahkemesinin Zivanovic'e yöneltilen suçlar için gerekli adımları atması çağrısında bulunuldu.

Zivanovic, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Srebrenitsa ve Zepe şehirlerinde silahsız halka yönelik tutuklamalar yapmak ve aralarında çocukların da yer aldığı binlerce erkeğe karşı toplu saldırı düzenlemekle suçlanmıştı.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.