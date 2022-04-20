Bosna Hersek'ten gelen gönüllülerin "şehitlere saygı" yürüyüşü sürüyor - Haberler

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Bosna Hersek'ten gelen gönüllülerin "şehitlere saygı" yürüyüşü sürüyor

AA - İlker Gürel - Güncel
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Bosna Hersek'ten gelen gönüllülerin 'şehitlere saygı' yürüyüşü sürüyor

Bosna Hersek'ten yola çıkan grup, "Atalarımızın İzinde Saraybosna-Çanakkale Yürüyüşü" kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Bosna Hersek'ten yola çıkan grup, "Atalarımızın İzinde Saraybosna-Çanakkale Yürüyüşü" kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.

İlçedeki şehitliği ziyaret eden Zamanın Şahitleri Derneği üyesi 21 gönüllü, burada dua etti.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yürüyüşün koordinatörü Abdülhamit Bolat, AA muhabirine, İpsala ilçesindeki şehitlik ziyaretinin ardından Keşan'a ulaştıklarını söyledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan başlattıkları etkinliğe devam ettiklerini dile getiren Bolat, "Yürüyüşü Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki kardeşlik bağını kuvvetlendirmek amacıyla düzenliyoruz." dedi.

Grup, Keşan'daki programın ardından Çanakkale'ye yürümeye devam etti.

AA / İlker Gürel - Güncel

Saraybosna, Edirne, Keşan, dua, Güncel, Haberler

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