Bosna Hersek'ten 20 yardım tırı Türkiye'deki depremzedeler için yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Türkiye'deki afetzedeler için hazırlanan 20 yardım tırı, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) hareket etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Türkiye'deki afetzedeler için hazırlanan 20 yardım tırı, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) hareket etti.

RS sınırları içindeki Bijeljina kentinde 20 tıra yüklenen yardımlar, deprem bölgesine doğru yola çıktı.

RS Sağlık Bakanı Alen Seranic, gıda maddeleri ve battaniye gibi öncelikli ihtiyaç malzemelerinden oluşan 430 tondan fazla yardımın toplandığını söyledi.

Türkiye'nin Banja Luka Konsolosluğu ile çalıştıklarını belirten Seranic, "En azından Türkiye halkına küçük de olsa yardım etmeyi umuyoruz." dedi.

Seranic, Türkiye'nin Banja Luka Konsolosluğu ile sağlık personelinin bölgedeki yaralılara yardım sağlaması hakkında konuştuklarını belirterek, ancak şimdilik gerek olmadığı, ihtiyaç duyulması halinde sağlık kurumlarının destek vermesinden memnuniyet duyulacağının aktarıldığını dile getirdi.

RS Tarım, Ormancılık ve Su Yönetimi Bakanı Savo Minic, depremden etkilenen bölgeler için yardımları organize ettiklerini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri topladıklarını anlattı.

Depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda listelerin hazırlandığını aktaran Minic, son kullanma tarihi 2024 ve 2025 olan gıdalar da hazırladıklarını vurguladı.

Yardım tırı konvoyunu organize eden RS Kızılhaç Genel Sekreteri Rajko Lazic de 20 gün önce başlattıkları kampanyada 700 bin avro değerinde ayni yardım toplandığını ve Türk Kızılay ile işbirliği içinde olduklarını kaydetti.

Bosna Hersek Kuaförler Birliği, 4 bin avro yardım topladı

Bosna Hersek Kuaförler Birliği, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlattıkları yardım kampanyasında yaklaşık 4 bin avro değerinde yardım topladı.

Bosna Hersek Kuaförler Birliği Başkanı Sanin Fazlic, ülke genelinde birliğe bağlı tüm kuaförlere çağrıda bulunduklarını belirterek, depremzedelere yardımın önemli olduğunu söyledi.