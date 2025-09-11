Bosna Hersek Temsilciler Meclisi'nden İsrail'e Filistin Kararı

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi milletvekilleri, İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulunulan "Filistin kararını" kabul etti.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisinde, Gazze'deki soykırımın koşulsuz durdurulması ve silahların susturulması talebinde bulunulan "Filistin kararına" ilişkin oylama yapıldı.

Oylamada, 23 milletvekili "evet" oyu kullanırken "hayır" oyu kullanan olmadı. Milletvekillerinden 7'si çekimser kaldı.

Kamuoyuyla paylaşılan kararda, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarından derin endişe duyulduğu belirtilerek "Uluslararası insancıl hukuka saygı çerçevesinde davranılmalı ve kadın, çocuk ve yaşlılar hedef olmamalı." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımının bir an evvel durdurulması çağrısında bulunulan kararda, ateşkesin sağlanması talep edildi.

Kararda, Bosna Hersek Temsilciler Meclisinin uluslararası toplumun tüm çabalarını desteklediği kaydedilerek Bosna Hersek'in tüm imkanları ölçüsünde insani yardım çalışmalarına, ateşkes girişimlerine ve barış sürecine katkı sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.