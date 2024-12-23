Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic: 'Bosna Hersek NATO üyesi olacaktır'

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, başkent Saraybosna'daki Anadolu Ajansı (AA) Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) Servisi'ni ziyaret etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Zvizdic, Bosna Hersek'in NATO üyelik sürecine işaret ederek "Sürecimizi unutmadık. Bölgeye baktığımız zaman Bosna Hersek ve Sırbistan NATO üyesi değil. Kosova da aynı şekilde üye olmayı istiyor. Bosna Hersek'in etrafı, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeleriyle çevrili." dedi.

Sırbistan'ın "askeri tarafsızlık" tutumunu da anımsatan Zvizdic, "Şahsen yakın zamanda bunun da bir geçerliliğinin kalmayacağını düşünüyorum. Ülkelerin eninde sonunda taraf tutması gerekeceğine inanıyorum. Bosna Hersek de NATO üyesi olacaktır, bu durdurulamaz." diye konuştu.

BHSC Haberler Müdürü Talha Öztürk de Zvizdic'e, AA'nın hem dünya hem de bölgedeki çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi vererek, AA'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabını hediye etti.