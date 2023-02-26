Bosna Hersek'teki uçak kazasında ölen eski Makedon lider anıldı

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kenti yakınlarında geçirdiği uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Kuzey Makedonya'nın eski cumhurbaşkanlarından Boris Traykovski, ölümünün 19'uncu yılında anıldı.

Traykovski'nin içinde bulunduğu uçağın düştüğü Matica Dağı'ndaki anıtta düzenlenen törene, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic ve çok sayıda yetkili katıldı.

Spasovski, burada yaptığı açıklamada, Traykovski'nin evrensel değerlere sahip bir lider olduğunu belirterek, her yıl anma töreni düzenleyen Bosna Hersek'e teşekkür etti.

Nesic de Traykovski'nin, Bosna Hersek ile iyi ilişkiler yürüten biri olduğunu anımsatarak, bu ilişkileri bugün de devam ettirmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Uçak kazasında Traykovski ile 8 kişi yaşamını yitirmişti

Boris Traykovski ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 26 Şubat 2004'te, Bosna Hersek'in Mostar şehri yakınlarında düşmüş, kazada Traykovski ile danışmanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçak kazasını araştırmak üzere kurulan uluslararası komisyon, iki yıl süren araştırmaların ardından kamuoyuyla paylaştığı raporda, uçak kazasının "pilot hatası" sonucu olduğunu açıklamıştı.