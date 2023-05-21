- Bosna Hersek'teki Türk seçmenler cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandık başında Bosna Hersek'te yaşayan Türk seçmenler, bu sabah itibarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için oy kullanmaya başladı.

- Bosna Hersek'teki Türk seçmenler cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandık başında

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te yaşayan Türk seçmenler, bu sabah itibarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için oy kullanmaya başladı.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için dış temsilciliklerde ve gümrük kapılarında bugün başlayan oy verme işlemi sürüyor. Bosna Hersek'te yaşayan Türk vatandaşları, yerel saatle 08.00'den itibaren Saraybosna Büyükelçiliği, Mostar ve Banja Luka başkonsolosluklarında sandığa gitmeye başladı. Ülkede kayıtlı 2 bin 946 seçmen, yarın saat 22.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Bosna Hersek'le birlikte bugün Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Karadağ'da da oy kullanma işlemi başlarken, Kosova ve Sırbistan'daki oy kullanma işlemi ise yarın başlayacak.

Öte yandan, seçimlerin ilk turunda Bosna Hersek'te bin 473 seçmen oy kullanmıştı.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023