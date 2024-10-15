Bosna Hersek'teki sel felaketinde hayatını kaybedenler için toplu cenaze töreni

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Jablanica'da hayatını kaybeden 19 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi.

Jablanica'daki "Jasen" mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile selde hayatını kaybedenlerin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Cenaze namazını kıldıran Kavazovic, boğularak hayatını kaybedenlerin "şehit" mertebesine ulaştığını ifade ederek, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yeşil çuhalara sarılı tabutların başında duygusal anlar yaşanırken, yaşamını yitirenler arasında hamile bir kadının da bulunduğu cenazeler Donja Jablanica, Djevor ve Zlata kasabalarında toprağa verilecek.

Bosna Hersek'te 4 Ekim Cuma günü meydana gelen ve 5 kenti etkileyen sel felaketinde en az 26 kişi yaşamını yitirirken, Konjic kentinde kayıp olarak bildirilen 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.