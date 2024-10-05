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Bosna Hersek'teki Sel Felaketi: 16 Can Kaybı ve Kayıplar İçin Arama Çalışmaları

Bosna Hersek'teki Sel Felaketi: 16 Can Kaybı ve Kayıplar İçin Arama Çalışmaları
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Bosna Hersek'te meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 13 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişilik kayıp olduğu bildirildi. Jablanica'da büyük maddi hasar oluşurken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türk Kızılayı, bölgeye yardım ulaştırıyor.

Bosna Hersek'te şiddetli yağış sonucunda meydana gelen sellerin ardından felaketin neden olduğu yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Hersek Neretva Kantonunca yapılan açıklamada, sel felaketinin en çok etkilediği Jablanica kentinde daha önce 16 olarak belirtilen ölü sayısının 13 olarak düzeltildiği ifade edildi.

Açıklamada, bazı cesetlerin yanlışlıkla iki kere sayıldığı ve bölgede en az 10 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Sellerin etkilediği diğer kent Fojnica'da ise 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bosna Hersek'te 16 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından suların çekilmesiyle maddi hasarın büyüklüğü de görüldü.

Jablanica'daki arama kurtarma ekibinden Mladen Kulic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıp ihbarı yapılan kişileri bulmak için bölgede olduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına da katıldıklarını kaydeden Kulic, "Sel felaketi de deprem gibi evleri yerle bir ettiği için Türkiye'deki günleri anımsattı." dedi.

Sular altında kalan caminin sadece minaresi görünüyor

Jablanica'da sular altında kalan bir caminin imamı Semir Jahic de eşiyle birlikte 7 kişiyi kurtardıklarını söyledi.

Sel suları nedeniyle caminin yalnızca minaresinin görüldüğünü belirten Jahic, "Cemaatimizden çok sayıda arkadaşımızı kaybettik. Selden bir gece önce kahve içtiğim genç artık yok. Suların çekilmeye başlamasıyla biz de neler olduğunun daha çok farkına varıyoruz." dedi.

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyonu da bölgede selden etkilenenlere yardım eli uzatıyor.

Bosna Hersek'teki sellerin ardında çok sayıda kurum maddi yardımda bulunurken, birçok yardım kampanyası da başlatıldı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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