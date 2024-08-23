Bosna Hersek'teki Savaşta Yakılan Kütüphane Sergisi Açıldı

Bosna Hersek'teki savaşta Sırp birliklerinin bombardımanıyla 32 yıl önce yakılan Vjecnica Kütüphanesi'nde yangın anı ve sonrasına ait fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Milomir Kovacevic'in fotoğraflarından oluşan sergide, kütüphanedeki yangın anlarına ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Kovacevic'in çektiği fotoğraflarda tarihi kütüphaneden dumanların çıktığı ve alevlerin yükseldiği görüldü.

Sergide, kütüphanenin yakıldıktan sonraki görsellere de yer verildi.

Yıl boyunca açık kalacak sergi kapsamında, konser etkinlikleri de düzenlenecek.

"Saraybosna'nın hafızası" Vijecnica Kütüphanesi, 2014'te yeniden açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın en önemli sembollerinden biri olarak bilinen, mimari tarzıyla ön plana çıkan Vijecnica Kütüphanesi, Avusturya-Macaristan hakimiyeti döneminde Endülüs mimarisiyle inşa edildi.

Tarihi kütüphane, 25 Ağustos 1992'de Bosna Savaşı'nın devam ettiği günlerde Saraybosna'yı kuşatan Sırp askerlerinin topçu ateşi sonucu çıkan yangında büyük tahribata uğradı.

Saraybosna kuşatmasının canlı tanığı haline gelen kütüphanede üç gün boyunca devam eden yangında 155 bin el yazmasının yanı sıra ülkenin ulusal arşivlerinin de bulunduğu yaklaşık 2 milyon eser yok oldu.

Kütüphane, yıkım öncesi Boşnak, Sırp, Hırvat ve Yahudiler'e ait el yazması ve önemli eserlerin de bulunduğu yaklaşık 6 milyon kitap ve arşiv belgeleriyle ülkenin hafızası konumundaydı.

Savaştan bir yıl sonra, 1996'da restorasyonuna başlanan kütüphane, 18 yıl süren çalışmaların ardından 9 Mayıs 2014'te kapılarını yeniden Saraybosnalılara açtı.

Yerli ve yabancı turistlerin şehirdeki uğrak mekanlarından biri haline gelen kütüphane, bir şehrin zulümden kurtuluşunun nişanelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.