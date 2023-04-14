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Bosna Hersek'teki savaşta katliamların yaşandığı kentte ezan sesinin kısılması isteniyor

Bosna Hersek'teki savaşta katliamların yaşandığı kentte ezan sesinin kısılması isteniyor

Güncel Haberler

Bosna Hersek'in doğusundaki Vlasenica'da, kent halkının yüksek ezan sesinden şikayetçi olduğunu gerekçe gösteren Belediye Başkanı Miroslav Kraljevic, sesin kısılması yönünde talepte bulundu.

Bosna Hersek'in doğusundaki Vlasenica'da, kent halkının yüksek ezan sesinden şikayetçi olduğunu gerekçe gösteren Belediye Başkanı Miroslav Kraljevic, sesin kısılması yönünde talepte bulundu.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Sırpların katliamlarına maruz kalan Vlasenica'daki İslam Meclisi, Belediye Başkanı Kraljevic'in kendilerine "kent halkının yüksek ezan sesinden şikayetçi olduğunu" anlatan bir yazı gönderdiğini belirtti.

Yazıda, ezan sesinin kısılmasının istendiğini aktaran İslam Meclisi yetkilileri, belediyeyi aradıklarını ancak kimsenin cevap vermediğini kaydetti.

Bu arada, Kraljevic'in savaş zamanında Vlasenica'da işlenen suçlardan yargılandığı da biliniyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, Vlasenica'da 288'i çocuk, 2 bin 643 Boşnak katledilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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