Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bosna Hersek'teki Miljacka Nehri'nin kaynağı kurumak üzere

Bosna Hersek'teki Miljacka Nehri'nin kaynağı kurumak üzere

Güncel Haberler

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Miljacka Nehri'nin kaynağı kuruma tehlikesi yaşıyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Miljacka Nehri'nin kaynağı kuruma tehlikesi yaşıyor.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te etkili olan sıcak hava ve kuraklık başkent Saraybosna'daki Miljacka Nehri'nin, Pale yakınlarındaki kaynağını kuruma tehlikesiyle karşı karşıya getirdi.

Kent merkezinin ortasından geçen nehirdeki kuruma tehlikesi, ev sahipliği yaptığı canlıları da olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Saraybosna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title