Bosna Hersek'teki Miljacka Nehri'nin kaynağı kurumak üzere Güncel Haberler Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Miljacka Nehri'nin kaynağı kuruma tehlikesi yaşıyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Miljacka Nehri'nin kaynağı kuruma tehlikesi yaşıyor. Balkan ülkesi Bosna Hersek'te etkili olan sıcak hava ve kuraklık başkent Saraybosna'daki Miljacka Nehri'nin, Pale yakınlarındaki kaynağını kuruma tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Kent merkezinin ortasından geçen nehirdeki kuruma tehlikesi, ev sahipliği yaptığı canlıları da olumsuz etkiliyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Nurduhan Saraybosna Güncel Haberler

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